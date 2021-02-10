شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى «حميات الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بمحافظة الأقصر، اليوم، الأربعاء، بدء تلقى مدير المستشفى والفرق الطبية والعاملين جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والمستشار محافظ الأقصر مصطفى ألهم، ووكيل وزارة الصحة، الدكتور طاهر أيوب.

ومع بدء تقديم جرعات اللقاحات داخل المستشفى تلقى الدكتور محمد محمد الرملي، مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد، الجرعة الأولى من لقاح فيروس الكورونا، وذلك في خطوة هامة وحاسمة في اتجاه القضاء على الوباء الخطير، بجانب تلقى لقاح الفيروس لكافة أعضاء الفريق الطبى والعاملين بمستشفى الحميات، وذلك تمهيداً لتطعيم جميع الأهالي بمحافظة الأقصر.

وأعرب الدكتور محمد الرملي، مدير المستشفى، عن سعادته وفريق العمل ببداية المرحلة الأولى للتسجيل وتلقى لقاح الكورونا في الخطوة التي تأمل إدارة المستشفى أن تكون النهائية للقضاء على هذا الوباء وانتهاء الأزمة التي سببت شلل العالم كلة لمدة تقترب من العام، موضحًا أن مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد، مستمرة في نشر كل ما يستجد عن شروط الحصول على اللقاح، وطريقة التسجيل وأماكن التطعيم وكل الخطوات الأخرى.