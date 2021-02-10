شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال استصلاح 170 فدان في مدن قنا والوقف ونقادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بدء أعمال استصلاح مساحة ١٧٠ فدان بمدن قنا والوقف ونقادة.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال الاستصلاح التي تجرى لمساحة ٣٠ فدان بالظهير الصحراوى لمركز نقادة بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن الـ ١٧٠ فدان التي يجرى استصلاحها منها ٧٠ فدان بمنطقة مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا بمدينة قنا، و٧٠ فدان بقرية المراشدة بمدينة الوقف، و٣٠ فدان بالظهير الصحراوى بمركز نقاده مؤكدا انه يتابع بنفسه مشروعات الإستصلاح حيث قام بالأمس بمتابعة اعمال الإستصلاح بقرية المراشدة كما تفقد في وقت سابق استصلاح الأراضى بمنطقة المشروعات.

ووجه المحافظ بتكثيف المعدات العاملة بالمواقع للإنتهاء من اعمال الإستصلاح في اسرع وقت ممكن ومن ثم زراعتها بالمحاصيل الموسمية والزراعات المستخدمة كعلف للمواشى، مؤكدا أن ذلك يأتى في اطار خطة التوسع في استصلاح الأراضى الذي تسعى المحافظة إلى تطبيقها لتنمية وتنويع الموارد.