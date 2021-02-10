شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان: بدء توزيع 26 ألف كيلو لحوم على الأولى بالرعاية في 55 قرية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية الأورمان عن بدء توزيع 26 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى الشرقية من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في 55 قرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك حرصًا على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان، الأربعاء، أن خطة التوزيع تشمل قرى عزبة ناصر، وقرية 16، والربعمائة والناصرية مركز صان الحجر، وقرى الجمالية ومنشأه بشارة والإخيوة وقرية 2 مركز الحسينية، وقرى بني حسن وكفر حجة وتلراك وأولاد صقر ومنشاة ناصر مركز أولاد صقر، وقرى ع التل ومنشأه يوسف وحي مبارك وبن العاص وشنيط الحرابوه وأبوعمران مركز كفر صقر، وقرى دويدار ونزله العارين وأبوعمارة وأولاد موسى ولبوياسين وكفر الأعصر ومنشاة صالح والحصوة وطوخ وابوكبير والطوخي مركز أبوكبير، وقرى الأحسانيه وع نظري وأبوحطب مركز ههيا، وقرى الخطارة والطويله وجهينه مركز فاقوس، وقرى القطاويه وابراهيم منصور ونزلة العزازي وعمريط مركز أبوحماد، وقرى المجفف والميساء وكفر الباشا وكراديس وابو متنا مركز ديرب نجم، وقرية الحبش مركز الابراهيمية، وقريتي البيوم وكفر محمد حسين مركز الزقازيق، وقريتي حفنا وابو شرف مركز بلبيس، وبندف والصنافين مركز منيا القمح، وقرية ابو شربيه مركز مشتول السوق.

وأشار إلى أن التوزيع يجري وفقًا لكشوف أعدتها مديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بالمراكز، لاختيار الأسر التي تحتاج للدعم والرعاية لضمان العدالة والمساواة بين الجميع.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة الشرقية سبق لها أن نفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية كالمساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة.