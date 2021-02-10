شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يزور كنيسة العذراء بعزبة سكينة بالإسكندرية .. وراعيها: نفتح أبوابنا لأي مصري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل القمص ابرام عبدالمسيح، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس والآباء الرسل بعزبة سكينة في منطقة العوايد شرق الاسكندرية، النائب السيد جمعه، عضو مجلس الشيوخ في الإسكندرية، لبحث التعاون مع الكنيسة.

وقال «عبدالمسيح» لـ«المصرى اليوم» إن الزيارة جاءت بناءاً على طلب النائب لمناقشة مشكلات المنطقة والكنيسة، كرصف الطرق والصرف الصحى والغاز الطبيعى، لافتا إلى أن مكتب النائب هو من طلب الزيارة والكنيسة رحبت.

وأشار إلى أن الكنيسة تفتح أبوابها لأى مواطن يريد زيارتها انطلاقا من دورها المجتمعي التنويرى حيث زارها العديد من نواب مجلسى الشعب والشيوخ، من بينهم السيد جمعة وتم خلال الزيارات الماضية مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المنطقة.

بدوره قال السيد جمعه، عضو مجلس الشيوخ، إن الهدف من الزيارة بحث كيفية التواصل مع قيادات الكنيسة وسبل التعاون بين مكتبه والكنيسة، وناقش عددا من الموضوعات التي تهم المجتمع السكندري والمقترحات والاحتياجات التي تتطلبها الكنيسة والمنطقة.

"برلماني" يزور "عذراء سكينة" فى الاسكندرية .. والقمص ابرام: نفتح أبوابنا لأى مصرى (صور)

"برلماني" يزور "عذراء سكينة" فى الاسكندرية .. والقمص ابرام: نفتح أبوابنا لأى مصرى (صور)

"برلماني" يزور "عذراء سكينة" فى الاسكندرية .. والقمص ابرام: نفتح أبوابنا لأى مصرى (صور)

"برلماني" يزور "عذراء سكينة" فى الاسكندرية .. والقمص ابرام: نفتح أبوابنا لأى مصرى (صور)

"برلماني" يزور "عذراء سكينة" فى الاسكندرية .. والقمص ابرام: نفتح أبوابنا لأى مصرى (صور)

"برلماني" يزور "عذراء سكينة" فى الاسكندرية .. والقمص ابرام: نفتح أبوابنا لأى مصرى (صور)

"برلماني" يزور "عذراء سكينة" فى الاسكندرية .. والقمص ابرام: نفتح أبوابنا لأى مصرى (صور)