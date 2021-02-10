شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف السياحة من كازاخستان للغردقة بدءًا من منتصف مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف سيد الجابري مدير عام إحدى المجموعات السياحية الكبرى بالغردقة عن استئناف الحركة السياحية والطيران القادمة من جمهورية كازاخستان لمدينة الغردقة منتصف شهر مارس المقبل، بمعدل 38 رحلة جوية سياحية خلال شهر من خلال تسيير رحلات جوية مباشرة وغير مباشرة إلى مدينة الغردقة خلال منتصف الشهر المقبل، قادمةً من دولة كازاخستان تنقل ما يقرب من 5 آلاف سائح لقضاء إجازاتهم بالغردقة.