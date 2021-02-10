شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب ممرضات الرعايا الأساسية على سياسات مكافحة العدوى بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالغربيه تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الأربعاء، بتدريب ممرضات الرعاية الأولية بجميع الوحدات بالقرى والمراكز والتي يستهدف تدريب الفريق الطبي بالوحدات الصحية على مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية اساليب مكافحة العدوي وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعامل مع مرضي فيروس كورنا، والتدريب على المشاركة في تنفيذ مبادرة دعم صحة المرأة والطفل ومبادرات الدمج بجميع المراكز.

وأشار «حميدة» في تصريحات صحفية إلى استمرار متابعه حالات العزل المنزلي ومتابعة المصابين بالمنازل وذلك من خلال فرق الرعاية الاساسية، مؤكدًا تراجع في نسبة المصابين بالفيروس مقارنة بما سابق، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.