شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى في مستشفياتها.. «الصحة» تدعم «الزقازيق العام» بمضخة البالون الأورطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، دعم الوزارة لمستشفي الزقازيق العام بمضخة البالون الأورطي، بتكلفة تقديرية أكثر من ٢ مليون جنيه، للمرة الأولي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، والذي يعد إضافة قوية لحالات القسطرة القلبية، وجراحات المستوي الثالث من القلب المفتوح، والتي سيتم تفعيلها خلال الأيام المقبلة، فور الإنتهاء من إنشاء جناح العمليات بالمستشفي، مقدما الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على دعمها المستمر للقطاع الصحي بمحافظة الشرقية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن مضخة البالون الأورطي تستخدم في الحالات الحرجة، والتي تعاني من صدمة في الدورة الدموية نتيجة جلطات الشريان التاجي، وذلك لإجراء القسطرة القلبية، وجراحات القلب المفتوح.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة قامت خلال الأيام الماضية بدعم مستشفي الزقازيق العام بجهاز للقلب المفتوح بتكلفة تقديرية بلغت ٥ مليون جنيه، ودعم ١٣ مركز طبي ووحدة صحية بمحافظة الشرقية، بالتجهيزات الطبية، لخدمة المواطنين بالمحافظة، والتي شملت تجهيزات طبية وغير طبية وأجهزة معملية، بتكلفة تقديرية ٥ مليون جنيه أخرى، وشملت ٦ إدارات صحية بمحافظة الشرقية، وهي «الخطارة بالصالحية الجديدة، وسماكين الشرق والمناجاة الكبري بالحسينية، ومنشأة أبوعمر والظواهرية بمنشأة أبوعمر، وأكياد القبلية ووحدة نعمان والنوافعة بفاقوس، وتلراك وكفر الفرايحة، وإبراهيم حسن، وأبوعوينات بأولاد صقر، والمركز الطبي بمنيا القمح».