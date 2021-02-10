شكرا لقرائتكم خبر عن التصالح في المخالفات وتشطيب الواجهات شرط توصيل الغاز الطبيعي بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّرت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا أن تكون الأولوية في التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل التي دخلت في قانون التصالح وليس عليها مخالفات وفى حالة وجود أي مخالفة لن يتم التعاقد مع تلك العقارات بالاضافة إلى الانتهاء من تشطيب الواجهات.

وأضافت المغربي خلال اجتماع مع مسؤولي شركة توصيل الغاز لمدينة سفاجا، أن الشركة تعمل الان على حصر المنازل لعمل تعاقدات ووصلات منزلية لجميع منازل سفاجا مع بداية النصف الثاني من العام الجاري، عقب انتهاء أعمال توصيل الخط الرئيسي من الغردقة إلى سفاجا.

وتابعت رئيس المدينة، أن شركة الغاز تعمل على بناء محطة الرفع الرئيسية، تمهيدا للتعاقد مع المواطنين بشكل مباشر. وناشدت رئيس المدينة أهالي سفاجا بالاستعداد لدخول الغاز من خلال دهان الواجهات وتشطيبها والتصالح على المخالفات الموجودة بها حتي لا يتم استثناء تلك المنازل من توصيل الغاز.

وأشارت المغربي، أنه تجرى متابعة المشروع لتذليل أي عقبات تواجه المشاريع التنموية والخدمية بدائرة المدينة، مؤكدة أن توصيل الغاز للمنازل سوف يحقق وفرة في دعم البوتاجاز، إلى جانب توفير وقود نظيف وآمن للمواطنين في كافة مناطق سفاجا.

مؤكدةً أن الشركة سوف تبدأ في استكمال توصيل الغاز الطبيعي للمناطق على أن يكون أحد أولويات الخطة اختيار المناطق القريبة من مصادر الغاز لتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية المتاحة والتي تم تنفيذها سابقاً، والمناطق التي تكتمل بها شروط التركيب.

ووجّهت رئيس المدينة الشركات المنفذة لمشروع الغاز الطبيعي بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وأن تتم مراعاة أقصى معدلات الأمن والسلامة والصحة المهنية، لتجنب أي مخاطر لهذا المشروع، ووضع علامات وإشارات في أماكن التنفيذ لتجنب الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين، لكي يعود المشروع بالنفع والفائدة عليهم.