شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع حملات التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار دعم محافظة مطروح حملات تحصين الثروة الحيوانية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بنصف الثمن لصغار المربيين وتخفيف العبء عنهم في اطار الاهتمام برعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وقال الدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن مديرية الطب البيطرى تقوم بحملات لتحصين الثروة الحيوانية لمنع انتشار أي امراض وبائية خاصة الحمى القلاعية والوادى المتصدع مع انطلاق تلك الحملات، والتى بدأت من يوم ٦ فبراير ولمدة ٤٥ يوما داخل مراكز وقرى المحافظة، من الحمام شرقا والسلوم غربا وسيوة جنوبا، مع دعم صغار المربيين بنصف ثمن التحصينات وذلك من خلال منحة المحافظة التي لا ترد تشجيعا لمربى الثروةالحيوانية للحفاظ عليها وتخفيف العبء عنهم والوقاية من الأمراض الوبائية مع الالتزام ببرامج التحصين المختلفة حفاظا على الثروة الحيوانية كمورد اقتصادى هام لاهالى مطروح.

وأضاف مدير الطب البيطرى بمطروح أنه على المربين الراغبين في تحصين روؤس الثروة الحيوانية لديهم التوجه إلى الوحدات البيطرية لتحصينها خلال ٤٥ يومًا.