شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع المجلس الأعلي لشؤون الدراسات العليا والبحوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث في جلسته رقم (49) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال محجوب إن المجلس ناقش بعض الموضوعات المهمة التي جاء أهمها: تفعيل دور الجامعات المصرية لتعظيم الاستفادة من المكتبات الرقمية بالجامعات المصرية وهيكلة إدارة شؤون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية وإنشاء وحدات للمبعوثين وعمل لوائح بذلك بدلاً من وجود المكاتب .

وأضافأن المجلس ناقش موضوع إنشاء منصة ذكية لتقديم خدمات لجذب الطلاب الوافدين وكيفية التغلب على المعوقات التي تواجه الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا فيما يخص التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.