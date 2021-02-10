شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: «الغذاء العالمي» يساهم في تحويل 7 مدارس مجتمعية إلى ذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لبرنامج الاغذية العالمي على تعاونه المثمر مع محافظة مطروح في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية لخدمة أهالى المحافظة، مثمنًا دور المشاركة المجتمعية بأهدافها الإنسانية والتنموية للارتقاء بالمواطن، وتوفير حياة كريمة له، خاصةً في أقصى التجمعات الصحراوية .

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم التنسيق مع البرنامج لتنفيذ عددا من المشروعات الجديدة لأهالى المحافظة بالتعاون مع عدة قطاعات مما يعود بالنفع على أهالى المحافظة ويدعم خطط التنمية بها حيث يقوم البرنامج بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالاستعداد لتقديم تحويلات نقدية لأسر طلاب المدارس المجتمعية تصل لــ 5000 اسرة ابتداء من شهر فبراير الجاري وتم تخصيص مبلغ 3.6 مليون جنية مصري لهذا العرض تكفى لمساعدة الاسرة لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى تحويل 7 مدارس مجتمعية لمدارس ذكية حيث تم امتدادها بأجهزة تكنولوجية ( جهاز تابلت مزود بأنترنت، شاشة عرض، داتا شو، جهاز راوتر بالأنترنت، مثبت تيار كهربائي )، لتمكين المعلمين والطلاب في تلك المدراس لاستخدام التكنولوجية في التعليم والوصول للمصادر التعليمية الرقمية مع تنظيم دورة تدريبية لعدد من المعلمين في هذا الشأن.

وأوضح أنه تم توفير هذه المدارس المجتمعية الذكية مركز تنويري للمجتمع المحيط لعقد ندوات توعية وتقديم الخدمات اللازمة من خلالها مع العمل على تحسين سبل المعيشة حول المدارس المجتمعية بالتعاون مع كل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومع جامعة مطروح من خلال عقد جلسات نقاشية مع الشباب والسيدات في المجتمعات المحيطة بالمدارس من أجل صياغة ألية للاستفادة القصوى من الانشطة المقدمة بالمدارس من أجل المجتمع وتقديم التدريبات وأنشطة بناء القدرات في هذا الصدد.

كما سيقوم برنامج الاغذية العالمي بالتنسيق مع مديرية الزراعة بحفر آبار تجميع مياه حول المدارس بالنجيلة بالتعاون مع اتحاد المجالس الزراعية بالإضافة إلى اعداد المواصفات الخاصة بالألواح الشمسية بعد عمل القياسات اللازمة لتحديد المساحات وأخذ الاستشارات الفنية اللازمة لبدء مراحل الشراء والتركيب.

وأكد محافظ مطروح على استمرار التنسيق مع برنامج الاغذية العالمي وتقديم كافة التيسيرات والدعم وإزالة أي معوقات لتنفيذ تلك المشروعات وتحقيق الاستفادة منها مما يعود بالنفع على أهالى المحافظة وخاصة بالقرى والتجمعات النائية والبعيدة.