شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مسعفين لأمانتهما في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الأربعاء، مسعفين من العاملين بمرفق إسعاف المحافظة وذلك تقديرا لأمانتهم وتفانيهم في عملهم بعد قيامهم بتسليم مبلغ مالي كبير تم العثور عليه أثناء أداء عملهما.

وأكد «الزملوط» في بيان، الأربعاء، حرص المحافظة على تسليط الضوء على النماذج المتميزة والمضيئة لتقديم القدوة والمثل في الإخلاص في أداء العمل وخدمة المواطن.

وكان طريق الخارجة أسيوط شهد أمس الأول وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى ،وقاما المسعفان بواجبهما الوظيفى على اكمل وجه ،وقاما بارجاع مبلغ مالى كبير كان برفقة أحد الضحايا.