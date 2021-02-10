شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بمشروع تطوير «الترعة الشرقاوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح الأربعاء، اجتماعاً مع المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس طارق بدوى، مدير مديرية الطرق والنقل، ومديري الإدارة الهندسية والمشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وممثلى الجهة المُنفذة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور على مصطفى مشرفة «الترعة الشرقاوية».

وتابعت «المحافظ» خلال الاجتماع الأعمال الجارية بالمشروع وكذا عمليات الرصف بالأسفلت التي يتم تنفيذها بالتوازى مع الأعمال الأخرى، وكذا الموقف الخاص بإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار بطول الطريق لمنع تراكم المياه.

وناقشت محافظ دمياط محاور وآليات التنفيذ بما يتناسب مع كل المعايير الفنية والهندسية والمناسيب الخاصة بكل جزء بالطريق، وفى هذا الخصوص وجهت المحافظ بالإسراع في المعدلات التنفيذية لإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار بالقطاعات التي يجرى العمل بها والتأكد أولاً من كفاءتها قبل البدء في الرصف مؤكدة على وضع جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من هذه الأعمال.

وأوضحت عوض أن هذا المشروع يستهدف تطوير أحد أطول وأهم المحاور الرئيسية بمدينة دمياط، وذلك بطول ٧.٥ كم بدءًا من ميدان عزب النهضة حتى مسجد الحطاب بعزبة اللحم مرورًا بعدد المناطق الهامة، حيث تتضمن عمليات التطوير رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بما تشتمله من برجولات ومقاعد وممشى وتشجير وأعمدة الإنارة، بالإضافة إلى أعمال إنشاء أرصفة جانبية وبالوعات صرف مياه الأمطار ورصف الطريق.

وفي سياق متصل، ناقشت المحافظ أعمال رد الشئ لأصله المقرر تنفيذها والمبالغ المُحصلة والمستحقة لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إذ أكدت على أهمية التنسيق بين كل الأجهزة المعنية لوضع الخطوط العريضة لتنفيذ عمليات رد الشئ لأصله في أسرع وقت ممكن وذلك لتحسين مستوى وجودة الطرق ورفع كفاءتها.