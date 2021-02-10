شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر تقرير «قومى حقوق الإنسان» عن شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوفد المجلس القومى لحقوق الإنسان بعثة تقصى حقائق لمحافظة شمال سيناء، خلال الفترة من 31 يناير إلى 4 فبراير، وهى البعثة الخامسة التى يرسلها المجلس إلى المحافظة، فى إطار متابعته واهتمامه بما يدور على أرض سيناء عامة.

وتنشر «المصرى اليوم» أبرز ما تضمنه التقرير الذى جاء فى 12 صفحة، إضافة إلى ملحق تضمن المخاطبات الرسمية والشكاوى التى رصدها المجلس فى هذا الشأن، وقامت الجهات المعنية بالمحافظة بالرد عليها.

وضمت البعثة كل من محسن عوض والدكتور صلاح سلام، عضوا المجلس، ونبيل شلبى وإسلام ريحان، مستشار المجلس.

وعقد الوفد خلال الزيارة اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ونائبه اللواء هشام الخولى، إضافة إلى ١٤ من القيادة التنفيذية للمحافظة، إضافة إلى عقد لقاءات مع ممثلى المجتمع المدنى والمحلى بالمحافظة، للوقوف على الأوضاع والحقائق بشأن ما تلقاه المجلس من شكاوى وما أثير مؤخرًا حول الأوضاع فى المحافظة.

الحق فى السكن: 1385 وحدة سكنية بنظام العقود المؤقتة لحين الانتهاء من إنشاء «رفح الجديدة»

أكد التقرير أنه ترددت الكثير من الادعاءات حول وجود أماكن إيواء للمضارين من المواجهات الأمنية فى المناطق التى كانت ملتهبة وعدم توافر أماكن إيواء لهم فى المناطق الآمنة بمدينة العريش وبئر العبد، وقد قام الوفد بمناقشة تلك القضية مع المحافظة، حيث عرض المحافظ لجهود المحافظة فى تلبية احتياجات المتضررين بتوفير المساكن المؤقتة لحين الانتهاء من تسليم الوحدات بالعقارات التى يتم بناؤها.

محافظة شمال سيناء

أفاد التقرير بأنه بناء على ما تم تقديمه من بيانات للوفد عن وحدات للإسكان المؤقت والجديد، فإنه وفيما يتعلق بالإسكان الاجتماعى المؤقت، تمت استضافة المنقولين من مدينتى رفح والشيخ زويد فى وحدات الإسكان الاجتماعى بمنطقة العبور والسبيل، بإجمالى 1385 وحدة سكنية بنظام العقود المؤقتة لحين الانتهاء من إنشاء مدينة رفح الجديدة، فى حين تم السماح بالانتفاع بقطع أراض داخل مدينة العريش، بإجمالى 115 قطعة أرض للقادمين من مدن الشيخ زويد ورفح، كما قام البعض منهم بشراء 42 منزلا بمدينة العريش.

أكثر من 434 مليون جنيه لتطوير ودعم المستشفيات وعلاج المصابين

أكد التقرير أنه بخلاف ما أثير لدى عدد من المنظمات الدولية حول عدم توفير الرعاية الصحية لمواطنى سيناء، تبين أن محافظة شمال سيناء قامت بالإنفاق على الخدمة الطبية خلال الفترة 2015 حتى تاريخه مبلغ وقدره 434 مليون جنيه، و482 ألف جنيه لتطوير ودعم المستشفيات وعلاج مصابى العمليات من المدنيين والعسكريين والحالات الإنسانية العاجلة، وفى إطار تطوير المنظومة الطبية تقوم المديرية الصحية والمستشفى الجامعى بالعريش بالاستعانة بعدد 30 طبيباً من أساتذة كليات طب «الأزهر، القاهرة، الزقازيق، المنصورة»، ومعهد القلب فى العديد من التخصصات الطبية شهرياً، كما قام المحافظ فى حالات عديدة من الإصابات بين المدنيين خلال التصدى للعمليات الإرهابية بنقل هؤلاء المصابين للعلاج بعدد من المستشفيات العسكرية بالقاهرة والعريش.

محافظة شمال سيناء

التصدى للعمليات الإرهابية لم يؤثر على اهتمامات الدولة بالحق فى التعليم

وبشأن الحق فى التعليم أكد التقرير أنه وخلافاً لما تثيره بعض الجهات الدولية حول قضية التعليم فى سيناء تبين وجود اهتمام كبير بقضية التعليم، وأن التصدى للعمليات الإرهابية لم يؤثر على اهتمامات الدولة بالحق فى التعليم، حيث تبين أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو إدخال 69 مدرسة جديدة بعدد 720 فصلاً تعليمياً فى مدن العريش وبئر العبد والحسنة ونًخل والشيخ زويد، وقد أفادت مديرية التربية والتعليم بأن الدولة تعمل على إنشاء 8 مدارس أخرى بسعة 115 فصلا تعليميا فى مدن العريش وبئر العبد والحسنة، كما تسعى خلال الخطة المستقبلية إلى إنشاء عدد 38 مدرسة أخرى فى المدن الخمس بسعة 373 فصلاً تعليمياً، ليصل إجمالى عدد المدارس فى محافظة شمال سيناء خلال الفترة من 2014 حتى 2020 إلى عدد 115 مدرسة بسعة 1217 فصلا تعليميا، بإجمالى تكلفة لتلك المدارس والجارى تنفيذها ٢٩٦٫٥ مليون جنيه وفقا لبيان هيئة الأبنية التعليمية لمحافظة شمال سيناء.

المحافظة: توسيعات ميناء العريش لتحسين فرص العمل للشباب وفتح آفاق استثمارية جديدة

التقى وفد المجلس بعدد من المواطنين المقيمين فى المنازل المحيطة بميناء العريش، والذين أبدوا للوفد قلقهم من التوسعات التى ستشمل ميناء العريش، والتى قد ترتبط بإزالة منازلهم لتوسعة الميناء، وأظهر بعض المواطنين انزعاجهم، خاصة الذين لديهم قطع أراض دون القيام بالبناء عليها، حيث إن أغلبهم ليس لديهم عقود ملكية مسجلة لهذه الأراضى والمنازل، وكل ما لديهم هى عقود عرفية للأراضى وتراخيص بناء من مجلس المدينة وخرائط تقسيم أراض أو إيصالات مرافق (كهرباء ومياه)، وقد قام وفد المجلس بعرض الأمر على المحافظ، والذى أكد على أن ميناء العريش كان فى الأصل ميناء صيد ملكاً للدولة وليس ميناءً تجارياً، وألحق به حوض لاستقبال السفن التجارية بمساحة 200 متر وحمولات تصل إلى 15 ألف طن فقط، وأن الدولة تأمل من وراء تطويره فى أن ينعكس ذلك بالإيجاب على تحسين فرص العمل للشباب وفتح آفاق استثمارية جديدة لمحافظة شمال سيناء.

محافظة شمال سيناء

وأوضح المحافظ أن المحافظة استعانت بمكتب استشارى هندسى خاص وطلبت منه تقييم تلك المبانى بتلك المنطقة، وأكد المحافظ على أنه تم اختيار أعلى الأسعار لكل بند من البنود لتعويض المواطنين فور البدء فى تنفيذ عملية الإخلاء للمنطقة، وكذلك فور قيام الهيئة الاقتصادية بضخ الأموال لتعويض المواطنين المراد إخلاؤهم من تلك المنطقة.

وأوضح التقرير أن الوفد أثار مع المحافظ تعويض أصحاب الأراضى الذين لديهم عقود عرفية منذ مدد طويلة مستقرة، وخاصة أصحاب مشروعات التقسيم المرفقة، حيث أكد على أنه سوف يتم تعويضهم بقطع أراض أخرى بديلة وبأسعار مخفضة والمسجلة بمعرفة المحافظة، كما نوه إلى أن ذلك فيما يخص ملاك تلك القطع والأراضى، وكذا تعويض أصحاب المنازل تعويضاً عادلاً، أما بالنسبة للمستأجرين فسوف يتم تعويضهم بشقق سكنية بأسعار مخفضة، إلا أن وفد المجلس ناشد المحافظ إعادة النظر فى هذا الأمر، خاصة أن الجهة التى ستقوم بالانتفاع من الميناء جهة استثمارية عليها أن تدفع مقابل هذه الأراضى والمنازل وتعويض أصحابها تعويضاً عادلاً ومناسباً.

محافظة شمال سيناء

جهود لدمج المصابين والتيسير على ذوى الشهداء.. وصعوبة كبيرة فى إثبات وفاة المخطوفين على أيدى الإرهابيين

كشف التقرير أنه وفى أول إعلان موثق صادر من جهة رسمية من محافظة شمال سيناء يوضح أعداد الشهداء من المدنيين منذ التصدى للعمليات الإرهابية فى محافظة سيناء وحتى تاريخه أن أعداد الشهداء بلغت 1836 شهيداً من الرجال والإناث، فى حين بلغ أعداد المصابين 2915 مصابا من الرجال والإناث، ولقد قام وفد المجلس خلال لقائه بالوزير ونائبه والقيادات التنفيذية بالمحافظة بعرض طلبات لعدد من المواطنين بشأن الشهداء والمصابين المدنيين بالعمليات الإرهابية وضمهم لصندوق تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم منذ بدء العمليات فى سيناء وحصولهم على التعويضات المالية والخدمات الأخرى المقدمة إلى جانب المعاشات الاستثنائية.

وأفاد التقرير، نقلا عن المحافظ، أن المحافظة تسعى من جانبها لاتخاذ كافة الإجراءات نحو دمجهم لتقديم كافة التيسيرات بشأنهم، حيث أكدوا أن المحافظة تقوم بصرف تعويضات للشهداء والمصابين، وتقديم كافة الرعاية الصحية بمستشفيات العريش أو التنسيق لإلحاق المصابين بمستشفيات القوات المسلحة للعلاج.

وأكد التقرير أن الوفد عرض مشكلة أخرى ممن تم خطفهم من جانب الإرهابيين وقتلهم دون أن يتمكن الأهالى من العثور على جثامينهم، بالتالى أصبح هناك خطورة فى إصدار الأوراق الخاصة بشهادة الوفاة والإعلانات الشرعية لتستطيع أسرهم صرف التعويضات والمعاشات الاستثنائية الخاصة بهم.

المجلس القومى لحقوق الإنسان

وذكر التقرير أن المشاركين فى الاجتماع من المحافظة أكدوا أن هناك صعوبة كبيرة فى إثبات وفاة ذويهم على أيدى الإرهابيين عبر الفيديوهات المتداولة دون الوصول إلى الجثامين، وأشار إلى أن هناك صعوبة كبيرة فى إثبات وفات ذويهم على أيدى الإرهابيين عبر الفيديوهات المتداولة دون الوصول إلى الجثامين، إلا أن المحافظة من جانبها فى مثل هذه الحالات تحاول مد يد العون بعيداً عن الأوراق الرسمية بأن تقوم بصرف إعانات شهرية لهم من صندوق الإغاثة الفرعى التابع للمحافظة لدى مديرية التضامن الاجتماعى بمبلغ إجمالى شهرى سبعة ملايين ونصف مليون جنيه، وتشمل الفئات المستفيدة ذوى الشهداء وأسرهم، وفئات أخرى هى الصيادين المتعطلين عن عملية الصيد، تكافل وكرامة، والسائقين المتعطلين عن العمل نتيجة العمليات، والعمالة غير المنتظمة، والمساعدات الأخرى، ممثلة فى مساعدات عينية.

استجابة سريعة من وزارة العدل لإعادة فتح المحكمة العريش

أكد التقرير أنه وخلال لقاء الوفد بعدد من المواطنين والقيادات الشعبية أثاروا موضوع إعادة فتح محكمة العريش تلبية وتيسيرا على احتياجات المواطنين فى استخراج أوراق وإعلانات الشرعية، خاصة للأرامل، وتخفيف من تحملهم للأعباء المالية الكثيرة جراء تحملهم نفقات السفر ومتاعبه، مشيرا إلى أن المحافظ أكد على أنه قد بذل كل الجهد لدى الجهات المعنية بهذا الأمر، وأنه يتوجه بالشكر لوزير العدل لاستجابته السريعة والموافقة على إعادة فتح المحكمة، وكذلك بالشكر للقضاة الذين أبدوا كل استعدادهم أسوة بزملائهم من الضباط من الشرطة والجيش، إلا أن الجهات الأمنية طلبت تأجيل ذلك لبعض الوقت لحين تسهيل تأمين القضاة فى سفرهم عبر الطرق فى الدخول والخروج لمحافظة شمال سيناء.

المحافظة: انفراجة قريباً فى عمليات الدخول والخروج بتيسير الإجراءات

أكد التقرير أن الوفد استعرض موضوع التعطل وضياع أوقات كثيرة عند نقاط التفتيش الأمنية والإنفاق فى عملية الدخول والخروج فى محافظة شمال سيناء، مشيرا إلى أن المحافظ أكد أنه فى القريب العاجل سوف يكون هناك انفراج كبير فى تيسير هذه الإجراءات، وأن الوضع مازال فى بدايته للاستقرار، وأوصى الوفد بدعم مداخل ومخارج الأنفاق بنظام إلكترونى بالكشف عن الأشخاص، بديلاً عن النظام اليدوى ليتماهى مع حجم الإنجاز الضخم والاستثمارات الاقتصادية التى بذلتها الدولة فى تدشين أكبر شبكة أنفاق تحت قناة السويس لتلبية متطلبات تنمية سيناء.