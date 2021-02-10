شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنفذ قرار إزالة لحائط اعترض عملية تأهيل ترعة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ قطاع الرى قرار إزالة لمخالفة عبارة عن حائط ساند دبش اعترض عملية تأهيل ترعة مجرور الأسيوطى داخل قطاع الترعة وتمت إزالته بمعرفة المخالف بعد جهود كبيرة لإقناعه بإزالته لإنجاز التأهيل بالشكل الصحيح بهندسة رى ساحل سليم بأسيوط.

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، بهدف تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها.

ووجه وزير الرى بمواصلة حصر المساقى الخاصة بالأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع فى المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل، مع العمل على تزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الرى الحديث بما يحقق ترشيد المياه فى كافة النواحى.

وتبلغ تكلفة كيلو التبطين حوالى 3 ملايين جنيه، والنوع الأهم فى التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وهناك نوع اخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية عليه طبقة من الرمال المثبتة ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.