شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن سلسلة تعليمية جديدة للبابا تواضروس عن الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سلسلة تعليمية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان "البابا والأسرة"؛ وقد أوضحت الكنيسة في بيان اليوم، الأربعاء، أن السلسلة الجديدة تحتوى أقوالًا لقداسته ذات طابع روحي تربوي كنصائح لأفراد الأسرة المسيحية، تعينهم في حياتهم عمومًا وفي حياتهم مع الله خصوصًا ومن ناحية أخرى تتبنى سلسلة "البابا والأسرة" توجيهات لكيفية تعامل أفراد الأسرة معًا بشكل ينجح علاقاتهم ويسعد الأسرة.

وأضافت الكنيسة، أن أقوال قداسة البابا في "البابا والأسرة" مأخوذة من عظات قداسته في اجتماع الأربعاء، الأسبوعى خلال شهر فبراير الجاري والتي ألقيت أولاها الأربعاء الماضي.

وكان قداسة البابا قد أعلن عن تخصيص محاضراته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي خلال شهر فبراير للحديث عن موضوعات أسرية بناءة في سياق تواجد أعضاء الأسرة في المنزل لوقت أطول من جراء فيروس كورونا المستجد.