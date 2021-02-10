شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بالدنمارك تنظم ندوة حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت سفارة مصر فى الدنمارك ندوة بمشاركة وفد مصر في مفاوضات سد النهضة لشرح رؤية مصر في هذا الملف وتوضيح آثار السد على دولتي المصب.