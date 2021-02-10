شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تخصيص أراضى بشمال سيناء لإقامة مشروعات إنتاج داجنى وحيوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص بعض الأراضى المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة مشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى، وتتمثل هذه المساحات فى 500.91 فدان ناحية منطقة جعل ( أم الرويسات) بمركز بئر العبد، ومساحة 498.93 فدان تقريبا، ناحية منطقة وادى حريضين بمنطقة السر والقوارير بمركز الحسنة، ومساحة 500.46 فدان تقريبا ناحية منطقة أبو عويقلية بمنطقة السر والقوارير بمركز الحسنة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 10321.94 فدان تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادى الجديد ( يُستزرع منها مساحة 6000 فدان لها مقنن مائى متاح)؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات زراعية وحيوانية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى منطقة "عزبة الهجانة"، ورافقه خلالها رئيس الوزراء وعدد كبير من أعضاء الحكومة، مشيراً إلى أن الدولة تنتهي حالياً من تطوير المناطق غير الآمنة، وتسكين أهاليها، في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة البناء غير المخطط نحو 45% أو 50 % من المعمور، مثل عزبة الهجانة، والتي تعدُ تراكمات عقود مضت.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التدخلات المطلوبة لخدمة هذه المناطق تتمثل في فتح محاور وشوارع بهذه المناطق، وتوفير الخدمات المختلفة لسكانها، فإزالة كل هذه المناطق المُكدسة بملايين السكان، موضوع شديد الصعوبة، وباهظ التكلفة، كما أن تكلفة التدخل في هذه المناطق أعلى من تكلفة بناء مناطق جديدة، لافتاً إلى أن هذا ما يفسر اهتمام الدولة بالتوسع حالياً، بتكليفات من الرئيس السيسي في بناء المدن الجديدة، لتوفير سكن آمن ومخطط في مجتمعات حضارية مكتملة الخدمات، وحتى نمنع البناء العشوائى المخالف، أو التعدى على الأراضي الزراعية في القرى.