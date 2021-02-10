شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يقيل مجلس إدارة شركة "الثروة الحيوانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، إقالة مجلس إدارة شركة الثروة الحيوانية كاملا، عقب قبول استقالة أعضاء المجلس المستقيلين وإقالة غير المستقيلين، وعدم إبراء ذمتهم لحين إعادة أموال الاتحاد الضائعة، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، صباح اليوم، الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام للاتحاد، والدكتور شفيق الحكيم ممثلا عن نقابة أطباء الأسنان، والدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، والدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء، والمستشار محمد فكرى مصطفى ممثلاً عن نقابة الصيادلة.

وأوضح اتحاد نقابات المهن الطبية، فى بيان، أنه تم اختيار الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء عضواً منتدباً بالشركة، عقب تشكيل مجلس إدارة جديد يضم كل من: الدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان الأسبق، الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، الدكتور البدرى ضيف الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق نقابة الصيادلة، الدكتور يوسف حمزة الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق مساعد الاتحاد، الدكتور محسن البوشى أمين الصندوق المساعد بنقابة الأطباء البيطريين.

وقررت الجمعية العمومية العادية، إرجاء اعتماد تقرير مجلس الإدارة، واعتماد الميزانية المعبرة عن المركز المالى للشركة، ويذكر ان اتحاد نقابات المهن الطبية، يملك 96% من أسهم شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية.

كان قد حرر اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، بلاغًا للنائب العام رقم 21529 مكتب النائب العام، بتاريخ 10/5/2020، وذلك ضد 4 من أعضاء بمجلس إدارة شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية، المملوكة للاتحاد، وهم الدكتور "ش.و" رئيس مجلس الإدارة، الدكتور "ي.ا" رئيس لجنة المشتريات، والدكتور "م.ع" عضو مجلس الإدارة، و"غ.س" المدير المالى، على خلفية صفقة لشراء 4 آلاف عجل برازيلى، من مورد أردنى، وسداد 32 مليون جنيه لإتمامها، دون استلام الاتحاد أي من العجول.