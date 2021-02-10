شكرا لقرائتكم خبر عن نادى قضاة مصر يقيم حفل تأبين للمستشار مقبل شاكر الإثنين المقبل بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، قرر إقامة حفل تأبين للمستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي وافته المنية صباح اليوم، بالنادي النهري بالعجوزة، في الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين المقبل، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

وأصدر نادى قضاة مصر بيانا نعى فيه المستشار مقبل شاكر الذى وافته المنية صباح اليوم، جاء فيه "ينعي مجلس إدارة نادي قضاة مصر ببالغ الحزن والألم والأسى شيخا جليلا من شيوخ القضاة المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق".

واستكمل البيان "يستذكر نادي القضاة بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة، إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء، إذ تدرج طيب الله ثراه في المناصب حتى تقلد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف البيان "كان فيها سيادته مثالا يحتذى به للقاضي المصري الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والحيدة كما تولى الفقيد رحمه الله رئاسة نادي قضاة مصر على مدار دورتين متتاليتين بذل فيهما كل الجهد لرفعة واستقلال القضاء والحفاظ على هيبة وكرامة القضاة".

وإذ يتقدم نادي قضاة مصر بأحر التعازي للقضاء المصري ولأسرة الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان.