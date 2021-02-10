شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يوجه بسرعة موافاته ببيان عن كافة قضايا مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المنشور رقم 6 لسنة 2021 الذي يتضمن سرعة موافاة رئاسة الهيئة ببيان تفصيلي لكافة القضايا المتعلقة بمخالفات البناء بأنواعها أو تلك المتعلقة بالتعدي على أملاك الدولة والتي مازالت قيد التحقيق منها، مع التأكيد على وجوب إحالة كافة مرتكبي تلك المخالفات -حال ثبوتها- إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وأوضح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه في ضوء ما تم رصده من انتشار ظاهرة مخالفات البناء، وما أثير مؤخرًا من أحداث أكدت ضرورة مواجهة تلك الظاهرة بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، فقد اتخذ رئيس الهيئة قراره بسرعة موافاته ببيان تفصيلي بذلك.

وأشار إلى أن هذا يأتي من منطلق دور النيابة الإدارية في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها، واستهداف ضبط أداء المرافق العامة وتحقيق الردع العام والخاص.