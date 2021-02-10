شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تدشن منظومة إلكترونية للتواصل مع أعضاء مجلس النواب وحل المشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة لديها رؤية واضحة تقوم على التواصل والتعاون المستمر مع نواب البرلمان لحل مشكلات المواطنين باعتبارهم نواب الشعب المعبرين عن آمالهم وطموحاتهم.

وأضاف المحافظ، خلال اللقاء الأول الذى عقده مع أعضاء مجلس النواب "فردي"، أن الفترة القادمة ستشهد عقد العديد من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب للعمل على حل مشكلات المواطنين، مشيرًا إلى أن جميع مكاتب المحافظة مفتوحة دائما لاستقبال النواب إلى جانب إدارة التواصل التى أنشأتها المحافظة خصيصًا للتواصل مع النواب وتضم منظومة منارة.

وأوضح أن منظومة منارة هى تطبيق إلكترونى خاص بمحافظة القاهرة يقوم على الاستجابة السريعة لكل أطراف دورة العمل التفاعلي بالموقع بغرض تحسين العمل وسرعة الأداء وتوفير كثيرا من الوقت والجهد الذى يعد سمة من سمات عصر تكنولوجيا المعلومات فى جميع دول العالم المتقدم حيث ترسل كافة الشكاوى والطلبات والاستفسارات الخاصة بالسادة النواب بنطاق القاهرة على صفحة الموقع المخصصة بشكل يومى ويتم الرد عليها بشكل سريع من قبل الجهة التنفيذية المسئولة، وإدارة التواصل تهدف لتيسير التواصل مع نواب البرلمان لإنجاز طلبات وشكاوى المواطنين بشكل سريع بعيدا عن الإجراءات الروتينية.

من جانبهم أكد أعضاء مجلس النواب بالقاهرة على أهمية التواصل بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة فى حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم والارتقاء بالمناطق التابعة لدوائرهم.

وناقش أعضاء مجلس النواب خلال اللقاء، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة ومديرى مديريات الخدمات والهيئات بالمحافظة عدد من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين فى دوائرهم خاصة المتعلقة بالنظافة والصرف الصحى وإقامة المدارس والمستشفيات وإنشاء كبارى للمشاة ومطبات أمام المدارس.