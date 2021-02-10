شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 تصريحات للمستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل قبل قليل، المستشار مقبل شاكر رئيس شرف نادى قضاة مصر ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، ورئيس نادى قضاة مصر الأسبق، أحد أبرز أعلام منصة القضاء، وواحداً من المواجهين بشراسة لأفكار وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة توليه مجلس القضاء الأعلى، ونادى القضاة.

ونرصد أبرز 10 تصريحات للمستشار الراحل قبل وفاته:

1- أكد أن خفض سن تقاعد القضاة جريمة فى حق المجتمع، لأن شيوخ القضاة هم أصحاب خبرات لا يصح التخلص منهم، وهى فكرة شرير بثتها جماعة الإخوان الإرهابية بهدف التخلص من الخبرات وإدخال أعضاء جدد موالون لهم.

2- طالب بتبسيط إجراءات التقاضى فى مصر بما لا يخل بالضمانات.

3- القضاء المصري قضاء عادل، ومستقل ونزيه بنسبة %100 وبعيد عن أى شبهات، يعمل ليقيم الحق والعدل وهما من أسماء وصفات الله تعالى.

4- طالب بتعديل دستور 2014، لما يتضمنه من افتئات على صلاحيات الرئيس.

5- أول من يعين المرأة فى القضاء العادي وأكد أنه لا يوجد فى القانون ولا الشريعة ما يمنع من أن تصبح المرأة قاضية.

6- طالب بأن تعتلى المرأة منصة القضاة بمجلس الدولة.

7- طالب بمنح المجلس القومى لحقوق الإنسان كامل الصلاحيات التي تمكنه من أداء دوره.

8- إلغاء الندب فى الجهات الحكومية أمر ضرورى وذلك للاستفادة بطاقات القضاة.

9- أكد أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات أحد الضمانات الأساسية لنحاج العلمية الانتخابية، ويمنح نتائج الانتخابات مزيدا من الثقة والارتياح لدى المواطنين

10- وصف الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه رجل متدين وطيب، ويعمل من أجل مصر، وليس من أجل مجده الشخصى.