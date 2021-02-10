شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يحضر مراسم عزاء أحد مشايخ الطريقة الحسانية فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من منتسبى ساحة آل الطيب بالأقصر، صورة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ويجلس بجواره أخيه الأكبر الشيخ محمد الطيب، شيخ الطريقة الحسانية الخلواتية، من عزاء الشيخ فتحى أبو المجد مستفتح المجلس العام لساحة الشيخ الطيب الحسانى، بعد أن شيعة الآلاف من ابناء الطريقة الخلوتية بمحافظتى الاقصروقنا.

ويظهر شيخ الأزهر مرتدياً الكمامة متبعاً لكافة الإجراءات الإحترازية، حيث يتواجد شيخ الأزهر فى الأقصر معظم وقته منذ تفشى جائحة كورونا، حيث كان آخر حضور لفضيلته للقاهرة يوم 23 يناير الماضى حيث شارك يوم 25 يناير فى احتفال مصر بأعياد الشرطة ثم عاد مرة أخرى إلى الاقصر.