شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة النقض وأعضاؤها ينعون المستشار الراحل مقبل شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس ونواب وقضاة المحكمة، ببالغ الحزن والأسى المستشار الراحل مقبل شاكر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادى قضاة مصر الأسبق الذى وافته المنية اليوم.

وقالت محكمة النقض في بيان لها، إن المحكمة فقدت شيخاً من شيوخ القضاء المصرى الشامخ الذى طالما كان رمزاً مشرفاً للقضاء المصرى صاحب مسيرة مشرفة فى كافة مراحل تاريخة القضائى قدم خلالها كل غال وثمين فى سبيل إعلاء كلمة الحق وتحقيق العدل والقسطاس بين أبناء مصرنا الغالية .