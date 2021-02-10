شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لضبط مركبات الـ«توك توك» المخالفة بشوارع كفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لضبط سائقى التوك توك المخالفين في شوارع المدينة، بإشراف مصلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس المدينة، إن الحملة جاءت بناءً على شكاوى الأهالى من كثرة مخالفات التوك توك في الشوارع والتسبب في مشكلات مرورية ومنها السير عكس الاتجاه، حيث تم ضبط 5 مركبات «توك توك» مخالفة، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على المركبات المخالفة في ديوان المركز والمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائديها.

وناشد «رفعت» جموع السائقين بالالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها وعدم تعطيل حركة المرور أو السير عكس الاتجاه أو مضايقة المواطنين منعا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.