شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: طفل يدهس آخر بسيارة والده.. ونجل عزت العلايلي يتحدث عنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس الثلاثاء، عددا من الموضوعات والقضايا المحلية العالمية، من خلال استضافة عدد من الشخصيات المتخصصة.

نجل عزت العلايلي يتحدث عن والده

قال الدكتور محمود العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، إن والده كان دائمًا ما يتحدى نفسه لتقديم أعمال متفردة تترك بصمة، خاصة خلال فترة السبعينيات والثمانينيات.

أضاف «العلايلي» خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة» المُذاع على قناة «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «إذا نظرنا إلى أفلامه خلال فترة السبعينيات وأوائل الثمانينيات سنجد، فيلم الأرض والاختيار والناس والنيل وزائر الفجر وخائفة من شيء ما وعلى من نطلق الرصاص وأهل القمة والسقا مات، وجميعها أفلام تركت بصمتها في السينما».

وكشف عن المطرب المفضل للفنان الراحل موضحًا أنه المطرب الراحل عبدالوهاب، حيث كان يحب الذهاب للسينما من أجله، كما كان يستمع إلى أغانيه من خارج السينما الصيفي إذا لم يستطع الدخول لأسباب مادية في شبابه.

أول رد من الرئيس الشرفي للوفد على قرار فصل 10 أعضاء

علق النائب سليمان وهدان الرئيس الشرفي لحزب الوفد، على قرار فصل عشر أعضاء من الحزب، موضحًا أن هذا القرار جاء نتيجة المشكلات التي تعرض لها الحزب عقب انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

قال «وهدان» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، «ظل هناك حالة من التوتر حتى أصدر رئيس الحزب قرار بفصل مجموعة من الأعضاء، لإنهاء المشكلات التي تمثلت في اقتحام الحزب وجمع التوقيعات للإخلال بمؤسسة الحزب وسحب الثقة من رئيسه»، كضيفًا أنه كان لابد من اتخاذ موقف حازم وفاصل في هذه الإشكاليات.

أضاف «مجموعة الأعضاء المفصولين كان لها دور في عدم الاستقرار للحزب»، لافتًا إلى أنهم ساهموا في بث مباشر من خلال بيت الأمة إلى قنوات معادية مثل الجزيرة والشرق ومكملين، مما يسيء للحزب وللمصريين.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء يوضح ما هو الهيدروجين الأخضر

أوضح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الهيدروجين الأخضر الذي ستبدأ مصر في تصنيعه، هو مصدر من ضمن مصادر الطاقة الحديثة التي يسعى العالم كله للاستفادة منها، ويتم الحصول عليه من خلال التحليل الكهربائي للمياه.

أضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام» المُذاع على قناة «ten» ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، «إذا اعتمدت عملية التحليل على الكهرباء المستخرجة من الطاقة المتجددة، فيسمى الهيدروجين الناتج عنه بالنيتروجين الأخضر».

أوضح «هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاستفادة من الخبرات الأوروبية والعالمية، حيث وقعت وزارة الكهرباء المصري اتفاقية مع شركة سيمنز العالمية لإجراء الدراسات من أجل استخراج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة بسعة مبدئية حوالي مائة ميجا وات»، لافتًا إلى أن مصر تمتلك أكثر من 5800 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وتتجه هذه الكمية للزيادة.

إعلامي صيني يكشف تفاصيل استبعاد «الصحة العالمية» لتخليق كورونا في المختبر

قال الإعلامي الصيني نادر رونغ هوان، إن هناك دراسات علمية كثيرة تشير إلى أن الفيروس جاء من الطبيعة وليس مصنوع في المختبر لذلك ما توصلت إليه منظمة الصحة العالمية من استبعاد لتصنيعه معمليًا كان أمر متوقع.

أضاف «رونغ» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، «الاتهامات التي وجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمنظمة الصحة العالمية بأنها تجامل الصين بشأن هذه المسألة ليست صحيحة، والحكومة الأمريكية تراجعت عن موقفها تجاه المنظمة، وكان ترامب قد انسحب من المنظمة، وهذا خير دليل على عدم صحة حديثه».

والد الطفل ضحية الدهس أسفل عجلات السيارة يروي تفاصيل الواقعة

روى الشربيني محمود والد الطفل ذو السبع أعوام الذي فقد حياته نتيجة الدهس تحت عجلات سيارة، تفاصيل الواقعة، قائلًا أن السيارة كان يقودها طفل في العشرة من عمره.

أضاف خلال مداخلة في برنامج «يحدث في مصر» المٌذاع علىقناة «mbc مصر ويقدمه الإعلامي شريف عامر، «ابني كان يلعب في الشارع بينما كان الطفل الآخر يقود السيارة بسرعة، الأمر الذي أدى لاصطدامه بابني بسبب صغر حجمه لذلك لما يره»، لافتًا إلى أن الطفل الجاني يقود السيارة بشكل يومي بعلم والده.

أوضح «تم عمل محضر وأجري التحقيق معه والد الطفل، وأنه أنكر خلال التحقيق ما حدث، مؤكدًا نجله لم يقم بدهس ابني، كما أنه قام بتخبئة ابنه».