شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب منشأه رضوان بالشرقية الأول على مستوى الجمهورية في التميز الكشفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، فوز مرشدات وكشافة مركز شباب منشأة رضوان بالمركز الأول، وأشبال مركز شباب الجمالية بأبوحماد بالمركز الثاني في مسابقة التمير الكشفي 2021 على مستوي الجمهورية، لافتاً إلى أن المحافظة تشارك سنوياً في هذه المسابقة، تحت شعار «لا للتعصب- مصر أولًا- ثقافة إحترام الآخرين».

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مسابقة التميز الكشفي تهدف إلى تنشيط الحركة الكشفية بمراكز الشباب، وإيجاد مناخ من التنافس الهادف بين الفرق المشاركة، وتنمية المهارات الكشفية والإرشادية لدى الطلائع المشاركين وتبادل المعارف والمهارات بين الفرق الكشفية، والتأكيد على القيم والسلوك، وتوطيد أواصر المحبة والصداقة والتعارف بين الفرق المشاركة.

ومن جانبه، هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وكيل وزارة الشباب والرياضة لحصول مركز شباب منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبوكبير على المركز الأول على مستوي الجمهورية في مسابقة التميز الكشفي 2021، والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية الشباب والرياضة، وما تقدمه من الأنشطة المتنوعة والمبادرات الرياضية، والحملات التوعوية لمختلف الفئات العمرية، وكذلك تقديمها عروضا لمواهب الطلائع والشباب، فضلا عن ما قدمه أعضاء نادي الفتاه والمرأة من تنفيذ ورش عمل أون لاين، وذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.