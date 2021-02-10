شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد بدء تنفيذ 1500 وحدة سكنية بالمشروع القومي للتطوير العمراني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يرافقه نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، اليوم الأربعاء، بتفقد بدء أعمال تنفيذ المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بالمحافظة.

وأوضح محافظ سوهاج، خلال الجولة التي رافقه فيها عدلي أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، والمهندسة صباح عثمان مدير وحدة تطوير العشوائيات بديوان عام المحافظة، أن المشروع سيتم تنفيذه بمدينة سوهاج بمنطقتي أرض المحلج وأرض الشونة، ويشمل إنشاء 14 عمارة إسكان اجتماعي على مساحة 10 أفدنة بموقع أرض المحلج، و6 عمارات إسكان استثماري على مساحة 4 أفدنة بموقع أرض الشونة خلف معهد الأورام بنطاق حي غرب مدينة سوهاج، بإجمالي 1500 وحدة سكنية.

وأشاد المحافظ بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لافتا إلى أنها تشعر المواطن باهتمام الدولة بكل شبر على أرض مصر، من خلال تطوير العمران في المدن القديمة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتوازي مع المبادرات الرئاسية الأخرى لتطوير الريف المصري، والمدن العمرانية الجديدة، وحياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجا.