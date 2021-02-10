شكرا لقرائتكم خبر عن راتب يبدأ من 4 آلاف.. وظائف شاغرة لمندوبي المبيعات ضمن مبادرة «مصر تعمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مبادرة «مصر تعمل»، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، المسؤولة عن توظيف الشباب، تنظيم يوما مفتوحا للتوظيف، بالتعاون بين الوزارة بالإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، وشركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة «طور»، وغير وذلك، للعمل بشركة راية لتوزيع الأغذية والمشروبات بفرع حلوان.

ومن المقرر أن تكون المقابلات مباشرة السبت القادم 13 فبراير 2021، في تمام الساعة الساعاشرة صباحاص وحتى الرابعة عصراً

الوظائف المطلوبة:

- مندوب مبيعات

يقوم بتحقيق المبيعات المطلوبة وفقا لخطوط سير محددة وذلك باستخدام سيارت التوزيع الخاصة بالشركة بالسائق

خبرة سنة على الاقل، العدد المطلوب ١٠ «ذكور واناث»، لدية مهارات البيع والتواصل، مؤهل عالي أو متوسط، السن حتى 35 عام بحد اقصى.

- سائق رخصة مهنية

درجة «اولى وثانية وثالثة»، ذكور- موقف من التجنيد، السن لايزيد عن 45 عاماً، العدد المطلوب ١٠

شروط ومميزات عامة للوظائف المطلوبة

تامينات اجتماعية وطبية وتأمين على الحياة.

راتب 4000 بالاضافة إلى حوافز موسمية.

زيادات سنوية.

مكان العمل حلوان

يشترط خبرة على الاقل عام

لدية لياقة طبية وصحية سليمة

للتقدم

https://tinyurl.com/y4kl8yxe

العنوان:

كورنيش النيل حلوان- هتنزل عند بنزينة التعاون بكفر العلو بعد اولاد يحى قطع غيار سيارات- يوجد مبنى ازرق بالاتجاة الثانى -وبجانبة يوجد بوابة صفراء كبيرة شركة راية لتوزيع الاغذية والمشروبات

للاستفسار

01029894689

01009052024

يشترط:

الحضور بالكمامة وقلم شخصى واتباع اجراءات السلامة والصحة.