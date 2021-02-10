شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء رواتب «النواب» من الضرائب.. و«بكري» يعترض: «لابد أن تكون لائحة الشيوخ قدوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، التي تعفى ما يتقاضاه النواب من الضرائب، جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية باللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وطالب النائب مصطفى بكري بعدم النص على إعفاء مكافآت النواب من الضرائب، حتى يكون المشرع قدوة أمام الشعب المصري، مقترحا أن يتم حذف الفقرة الأولى والتى تنص على أن تُعفى أي مبالغ تُدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.

ووافقت اللجنة على نص المادة كما هو دون تعديل، بتطبيق الإعفاء من الضرائب، كما هو متبع بمجلس النواب، وتُعفى أي مبالغ تُدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور، ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.