أخبار مصر

ضبط كمية من المخدرات والسلاح بحوزة 6 متهمين في أسوان

0 نشر
محمود ملا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كمية من المخدرات والسلاح بحوزة 6 متهمين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأربعاء، من القبض على 6 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات والسلاح.

كانت الجهات الأمنية، خلال حملاتها لضبط تجار المخدرات، وحائزي السلاح، ألقت القبض على 6 متهمين بحوزتهم 6 قطع سلاح ناري، وكمية من نبات البانجو المخدر، تزن 2 كيلو و550 جراما، ونصف كيلو حشيش، وسلاح أبيض.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    170,207

  • تعافي

    132,698

  • وفيات

    9,699

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا