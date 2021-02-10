شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كمية من المخدرات والسلاح بحوزة 6 متهمين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأربعاء، من القبض على 6 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات والسلاح.
كانت الجهات الأمنية، خلال حملاتها لضبط تجار المخدرات، وحائزي السلاح، ألقت القبض على 6 متهمين بحوزتهم 6 قطع سلاح ناري، وكمية من نبات البانجو المخدر، تزن 2 كيلو و550 جراما، ونصف كيلو حشيش، وسلاح أبيض.
تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة.
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