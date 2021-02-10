شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار» تصدر العدد الثالث عشر من نشرتها الإخبارية الشهرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، صفحات من النشرة الإخبارية الشهرية لوزارة السياحة والآثار، الصادرة عن شهر يناير 2021.

وتناولت النشرة الإخبارية عددًا من فعاليات وأنشطة وزارة السياحة، من بينها الإعلان عن تفاصيل أول كشف أثري في 2021 بمنطقة سقارة، وزيارة الفنان العالمي مينا مسعود إلى منطقة الأهرامات، وافتتاح الوزير خالد عناني المرحلة الأولى من مشروع ترميم تماثيل الكباش بمعابد الكرنك، وأعمال تطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بالغربية.