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«السياحة والآثار» تصدر العدد الثالث عشر من نشرتها الإخبارية الشهرية (صور)

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، صفحات من النشرة الإخبارية الشهرية لوزارة السياحة والآثار، الصادرة عن شهر يناير 2021.

وتناولت النشرة الإخبارية عددًا من فعاليات وأنشطة وزارة السياحة، من بينها الإعلان عن تفاصيل أول كشف أثري في 2021 بمنطقة سقارة، وزيارة الفنان العالمي مينا مسعود إلى منطقة الأهرامات، وافتتاح الوزير خالد عناني المرحلة الأولى من مشروع ترميم تماثيل الكباش بمعابد الكرنك، وأعمال تطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بالغربية.

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May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎المتحدة لأمركية والسلطات الأمريكية المعنية نذعا الإنجيل المقدس استرداد ٥٠ قطعة أثرية الوزارة بالتعاون كبيرةمن القطع باللغة القبطية وبالخط لصلو دينية مسيحية مدونة بالعربية القبطية جنائزيا وروؤس لایات وتضم تخطوه وقطعة والديمو واللغة ،اليونانية أوالعربية فقط هذا لإضاف الخاصة العالمية بمدرید للمجلس التنفيذي لمنظمة السيا جولات خارجية انطلاق فعاليات الدورة للمجلس التنفيذي أعضاء المجلس التنفيذي بمنظمة للمشار والدعوة مرورةالتعايش لسادس ملك والذي كورونافي انوز فيحفل الوزير خلال اشارك حفل لاستقبال ،مدرید العاصمة المتحفي ميمه من مشروع الصناعة الوزير جولات وافتتاحات بمحافظة أسوان لتطوير شروع لسوق المحطة والتحديات المستثمر ومدیر محافظة ممثلي وذلك لمناقشة أحوال القطاع السياحي والاستماع لدفع وتنشيط‎'‎‎

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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