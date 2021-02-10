شكرا لقرائتكم خبر عن تكدس مروري أمام مزلقان قليوب بسبب تعطل قطار.. والأهالي: «عاوزين كوبري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مزلقان عرب العراقى بقليوب، صباح اليوم، زحاما شديدا ومنع مرور السيارات منه بسبب تعطل قطار فوق المزلقان، ما أدى إلى توقف السيارات في الاتجاهين وسادت حالة من الغضب بين المواطنين لتأخرهم على أعمالهم.

انتقلت أجهزة الأمن إلى المزلقان وتم التواصل مع محطة قطارات شبرا، حيث تلقى اللواء فخر العربى، مدير الأمن، إخطارا يفيد بتكدس السيارات أمام مزلقان عرب العراقى بقليوب في الاتجاهين، فانتقلت على الفور قوة أمنية من قسم شرطة قليوب وتبين وجود قطار معطل على مزلقان عرب العراقى وتتم محاولة إصلاحه، وهو ما تسبب في توقف حركة السيارات حتى امتدت إلى الطريق الزراعى السريع بمدخل مدينة قليوب وتم إصلاح القطار بعد قرابة ساعة وتسيير الحركة المرورية عبر المزلقان.

ويربط مزلقان عرب العراقى بين قليوب وقرى شرق السكة الحديد منها قرى تابعة لمدينة قليوب وقرى أخرى تابعة لمركز شبين القناطر وهو المدخل الرئيسى لمدينة شبين القناطر من ناحية القاهرة.

وطالب المواطنون بعمل كوبرى علوى في هذه المنطقة فوق المزلقان لكى يتفادى السائقون تعدية خط القطار والزحام على المزلقان في حالة غلقه.

من جانبه، قال مجدى نجاح، رئيس مدينة قليوب، إن السبب في توقف حركة السيارات صباح اليوم هو تعطل أحد القطارات فوق المزلقان، مشيرا إلى أن العطل لم يستمر طويلا حيث انتقل فريق الإصلاح التابع للسكة الحديد وتمت عملية الإصلاح وتسيير القطار وفتح المزلقان أمام السيارات.

تكدس مرورى امام مزلقان عرب العراقى بسبب تعطل قطار

تكدس مرورى امام مزلقان عرب العراقى بسبب تعطل قطار

تكدس مرورى امام مزلقان عرب العراقى بسبب تعطل قطار

تكدس مرورى امام مزلقان عرب العراقى بسبب تعطل قطار

تكدس مرورى امام مزلقان عرب العراقى بسبب تعطل قطار