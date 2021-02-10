شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: خروج 55 مصابًا من المستشفى في حادث تصادم طريق «الإسماعيلية- الزقازيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، خروج 55 مصابًا من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، في حادث تصادم أتوبيسين على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق الزراعي»، وذلك من إجمالي 58 مصابًا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأضاف «مجاهد» أنه تم خروج 55 حالة من المستشفى، بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتحسن حالتهم الصحية، لافتًا إلى أن 3 مصابين لايزالون في المستشفى، ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.