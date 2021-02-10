شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعلم أن عدم التزام الدولة بوضع حد أدنى للمعاشات به «شبهة عدم دستورية»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في حكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قالت المحكمة في نصوص صريحة إن الدستور المصري أقام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكفلها الدولة للمواطنين على مبدأين أساسيين هما التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، ولم يقف الدستور عند النص على هذين المبدأين الدستوريين بوصفهما من المبادئ الدستورية العامة المجردة التي تلزم المشرع وجهة الإدارة باتباعهما وفقا للتفسير أو المضمون الذي تحدده، وإنما تدخل المشرع الدستوري ووضع حدودا وأقام معالم لمبدأي التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية فألزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي للمواطنين والتي تعتمد على اشتراكات تؤدى من المنتفعين، وبأن تمد مظلة التأمين الاجتماعي إلى أكبر عدد من المواطنين، وأن توفر الضمان الاجتماعي الذي يعتمد على المبالغ التي تخصصها الدولة من ميزانيتها لمن لم يشملهم نظام التأمين الاجتماعي من المواطنين، وحدد الدستور طبيعة أموال التأمينات والمعاشات باعتبارها أموالا خاصة لكنها تتمتع بأوجه الحماية المقررة للأموال العامة، ليفصل بينها وبين أموال الدولة، وليمنع الحكومة من الاستيلاء عليها أو دمجها في موازنتها، وأوجب الدستور أن تتولى هيئة مستقلة إدارة أموال التأمينات والمعاشات، وأن تستثمرها استثمارا آمناً، وجعل الدستور هذه الأموال وعوائد استثمارها ونمائها حقا للمستفيدين منها حتى لا تصبح أموال التأمينات والمعاشات فريسة لطامع أو أداة في يد مقامر أو مضارب، ولتظل ملك المستفيدين منها، وتبقى بعيدة عن أهواء الساسة ومغامرات الاقتصاديين.

وألزم الدستور المشرع بوضع حد أدنى للمعاشات يضمن الحياة الكريمة لمن تقررت لهم المعاشات.

وقالت المحكمة في هذا الحكم الصادر برئاسة المستشار يحيي الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، إنه ومن حيث إن الغاية من نظام التأمين الاجتماعي هي ضمان توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمؤمن عليهم وأسرهم، ومنهم من بلغ سن التقاعد بعد أن أفنى شبابه في العمل، ومن أمسى عاجزا عن العمل بسبب إصابته بإصابة عمل أو بمرض من أمراض المهنة، أو أبناء صغار أو أرامل أو غيرهم من المستحقين عن المؤمن عليهم بعد وفاتهم، وقد أوجب الدستور في نص واضح المعنى، صريح الدلالة، لا شبهة فيه ولا مظنة ولا غموض، أن يكون للمعاش حد أدنى وأن يضمن الحياة الكريمة، وحتى يحقق نظام التأمين الاجتماعي أهدافه وفقا للدستور يجب أن يكون المعاش الذي يصرف كافيا لضمان أعباء الحياة، وأن يصون الكرامة ويحمي من ذل الحاجة، ويوفر الحياة اللائقة لجموع من المواطنين يغلب عليهم تعذر الكسب.