شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية»: غلق إداري لـ4 معارض وضبط 3173 عبوة لأدوية مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت إدارة الخدمات بالمديرية، بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين، والتفتيش الصيدلي وشرطة المسطحات، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك خلال شهر يناير الماضي، بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية، وسيارات توزيع الأدوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفة لعدد 8 معارض بيطرية، وضـبط 3173 عبوة لـ 62 صنف دواء بيطري مخالفا ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وأخرى محظور تداولها بيطريا.

تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا، وتنفيذ 4 قرارات غلق إداري لمعارض الأدوية المخالفة.