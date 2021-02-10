شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدة العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وحدة العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعي، والتي قام بتجهيزها بنك الشفاء المصري لخدمة 1،6 مليون نسمه من أهالي محافظة أسوان، وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور معز الشهدي الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري.

وتضم وحدة العناية المركزة أجهزة أساسية لكل سرير أجهزة تنفس إصطناعي، وشاشات لمتابعة المرضى، وأجهزة مضخة المحاليل، وأجهزة سرنجة المحاليل، بالإضافة إلى 10 أسرة كهربائية للمرضى يتحكم فيه المريض والممرض بكافة أوضاع العناية بالمريض، فضلاً عن أجهزة معاونة أخرى مثل أجهزة شفط كهربائية، وجهاز صدمات القلب، ورسم قلب ومراتب هوائية.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى والمجتمعي لبنك الشفاء المصري في الإرتقاء بالمنظومة الصحية والعمل على دعم ومساندة الجهود الحكومية من خلال تجهيز وحدة العناية المركزة بمستشفيات أسوان الجامعية مما سيساهم في رفع مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن الأسواني، مشيرا إلى أن هناك دور حيوي لمستشفي أسوان الجامعي لإستقبال المرضى في ظل توظيف معظم المستشفيات المركزية والنوعية كعزل لمرضى كورونا كوفيد 19، كما أننا نسابق الزمن لتطوير وإحلال وتجديد 11 مستشفى و112 وحدة صحية بتكلفة إجمالية 12،3 مليار جنيه ضمن الإستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من بين محافظات المرحلة الأولى.

من جانبه، قال الدكتور معز الشهدي الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري، بأن البنك يعمل منذ عشر سنوات على توفير منظومة للرعاية الصحية المجانية للمواطنين غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج من أفراد المجتمع المصري من خلال خبراتنا في مجال العمل الخيري والصحي، وشراكاتنا القوية والدائمة مع الكيانات المعنية بتقديم الخدمة الصحية من المستشفيات الحكومية والجامعية .

وأضاف «الشهدي» بأن وحدة العناية المركزة مكون أساسي في أي مستشفى، وهي ما نطلق عليه وحدة «إنقاذ الحياة للمرضى»، وخلال السنوات الماضية تولى بنك الشفاء المصري دعم عدة وحدات للعناية المركزة بأجهزة التنفس الصناعي والأجهزة المساعدة لتكون بذلك وحدة العناية المركزة الرابعة داخل مستشفى أسوان الجامعي.

وأكد على أن بنك الشفاء المصري يعد واحداً من أهم المؤسسات الأهلية الرائدة في تحفيز طاقات الخير، وتوفير العلاج للفئات غير القادرة من خلال عدد من البرامج منها تطوير المستشفيات حيث تم دعم عدد 65 مستشفى جامعى وحكومي ومستوصف خيري من خلال تزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة والأدوية والمستلزمات الطبية منهم عدد 27 مستشفى جامعي بإجمالي قيمة تبرعات وصلت 54 مليون جنيه، بجانب القوافل الطبية لتوفير الاحتياجات الطبية للمناطق الأكثر فقراً وهي القوافل التي وصل عددها حتى الآن إلى 164 قافلة، علاوة على التكفل بإجراء ما يزيد عن 11 ألف جراحة لغير القادرين، وأكثر من 8000 جراحة عيون، فضلاً عن خدمات صرف الروشتات وإجراء الأشعة والتحاليل لغير القادرين.