شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ١٠ حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية يقظة لأي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية بنطاق المحافظة، مشددا على رؤساء المراكز بتكثيف اللجان الدورية لرصد أي تعديات مخالفة وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفرض سيادة القانون على الجميع.

وفى هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة مكبرة لإزالة حالتين تعدي على أرض خارج الحيز العمراني بمنطقة غرب غشام على مساحة ١٥٠٠ متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بتنفيذ ٨ قرارات إزالة لتعديات على ترعة الجزيرة السفلى أرض أملاك دولة، تمهيدا لتبطين الترعة وتأهيلها حفاظا على المياه من الهدر، وكانت تلك التعديات عبارة عن مباني بالدبش على جسر الترعة بمساحة ٥٦٠ متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.