شكرا لقرائتكم خبر عن «الوكيل» مثل الوزير.. تعرف على رواتب رئيس «الشيوخ» والنواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى سيتم اقرارها، الأسبوع المقبل، في الجلسة العامة لمجلس النواب، المعاملات المالية الخاصة بأعضاء «الشيوخ» وقيمتها، حيث يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي اسم، على أربعة أمثال المبلغ المذكور، ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.