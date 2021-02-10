شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر توقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء للمشاركة بمشروع أقمار صناعية تعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى فى وكالة الفضاء المصرية، تأتى الزيارة تأكيدًا للتعاون والانفتاح بين جامعة الأزهر، ممثلة فى كليتى العلوم والهندسة، ومن أجل توقيع بروتوكول تعاون؛ للمشاركة فى مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية، مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية.

بروتوكول التعاون المزمع توقيعه اليوم يستفيد منه منسوبى كليات العلوم والهندسة بجامعة الأزهر، التى تضم ست كليات للعلوم والهندسة، وذلك فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين وكالة الفضاء المصرية ومؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

حضر اللقاء نواب رئيس الجامعة، كل من: الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.