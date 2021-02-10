شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لرئيس جامعة عين شمس لمتابعة أعمال التطوير بكلية البنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس جولة تفقدية بكلية البنات، يرافقه الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رقية شلبى، عميدة الكلية، لمتابعة أعمال التجديد والتطوير بالكلية ضمن خطة الجامعة لتطوير الكليات.

وتفقد رئيس الجامعة، مسرح الكلية للوقوف على ما تم إنجازه من اعمال التطوير ومن المقرر افتتاحه قريباً، كما تفقد جميع أرجاء الكلية من مدرجات وقاعات الدراسة والكنترولات والصالة الرياضية، مؤكدا أنه سيتم تطويرها جميعا على أعلى مستوى وكفاءة، كما سيتم رفع البنية التحتية الإلكترونية بالكلية.

وأشاد المتينى بمكتبة الكلية وما تضمه من ثروة علمية وأكد ضرورة تطويرها بما يضمن الحفاظ على قيمتها العلمية والمعرفية، كما قام بزيارة لمركز محو الأمية بالكلية مشيدا بالدور الذى يقدمه فى خدمة المجتمع.

كما شملت الجولة حمام السباحة بالكلية، حيث وجه بضرورة ربط جميع الوحدات فى مختلف الكليات ببعضها من خلال خطة عمل واحدة لتطوير العمل.

وأشاد الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة بعراقة كلية البنات للآداب والعلوم و التربية ودورها الرائد فى تخريج شخصيات نسائية مصرية بارزة فى مختلف المجالات على مدى الأجيال المختلفة، كما أشاد بجهود إدارة الكلية والفاعليات المختلفة التي يتم تنظيمها فى مجال خدمة المجتمع بالإضافة للفاعليات التثقيفية والفنية والرياضية التى تهدف لصقل مهارات الطالبات وتطوير شخصيتهن لتقديم خريجات متميزات لسوق العمل والمجتمع، موضحا أن هناك خطة طموحة وسريعة لتطوير كليات الجامعة بما يتناسب مع اسم جامعة عين شمس ووضعها التنافسى الدولى.