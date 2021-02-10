شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الأربعاء، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3.25 جنيهات، والبصل بـ 7جنيهات، والكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5 جنيه للكيلوجرام.
الباذنجان الأبيض 9 حنيه
- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 5.5 والفلفل الألوان 19 والليمون 17.5 جنيه.
الفاصوليا الخضراء 14.5 جنيه.
التفاح السكرى 25 جنيها
- كانتلوب " أناناس" بـ 10 جنيهات.
اليوسفي 7 جنيهات
الجوافة 9 جنيهات
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
البسلة 8 جنيهات.