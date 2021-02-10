شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل أول جهاز موجة بالرنين المغناطيسى فى مصر بالمعهد القومى للكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تشغيل جهاز (هايفو) موجة بالرنين المغناطيسية لأول مرة بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا، بالمعهد القومي للكبد والأمراض المتوطنة بالقاهرة.

وأضاف فى بيان اليوم، بأن العلاج بالهايفو هو إجراء غير تداخلى لعلاج مجموعة من الأمراض والأورام الحميدة والخبيثة، ويعتمد على تركيز الموجات الصوتية عند نقطة محددة داخل الجسم، ترتفع عندها درجه الحرارة، ويتم تدمير وكى الأنسجة المراد علاجها دون الاحتياج لإجراء أى تدخل على الإطلاق، ويأتى هذا التطوير فى تقديم الخدمات غير التداخلية فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة بتحسين وتحديث الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصرى.

وقال الدكتور باسم عيسى عميد معهد الكبد، إنه تم اليوم إجراء أول حالة علاج بالموجات الصوتية المركزة الموجهة بالرنين المغناطيسي (MRIgHIFU)، لشابة تبلغ من العمر 24 عام تعانى من ورم ليفي كبير بالرحم.

وأضاف الدكتور محمد فوزى، طلبة استشارى الأشعة، رئيس الفريق الطبى القائم بالجراحة، إن من مميزات هذه الطريقة فى العلاج أن المريض يستطيع مغادرة المستشفى بعد إجراء هذا التدخل والتخلص من الأورام، والعودة إلى ممارسة حياته الطبيعية خلال يوم من إجراء العملية، وقام باجراء التدخل فريق طبى مميز من العاملين بالمعهد.