شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف السر وراء ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بكتلة جنوبية شرقية ناتجة عن زيادة الضغط الجوي على شبه الجزيرة العربية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل الحرارة نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء كما تنخفض نقطة الندى إلى ما دون الصفر حتى يسهل إثارة الأتربة نهارا على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة على أن تستمر حالة الاستقرار هذه إلى الأسبوع القادم وتبدأ درجة الحرارة بالانخفاض تدريجيا مع تغيير الكتلة الهوائية، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا.

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد،.