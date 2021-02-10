شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تكثيف لجان التقصى بمزارع الدواجن لرصد إنفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، تكثيف لجان التقصى النشط وبرامجها التوعوية لمربى الطيور بأهمية التحصين والمتابعة الدورية كإجراء احترازى خلال موسم الشتاء بحثا عن مرض انفلونزا الطيور والذى ينشط في الشتاء، وحملات بيطرية لتحصين الطيور والتقصى النشط، ضد مرض إنفلونزا الطيور أو الامراض الوبائية المستوطنة، والتى يقوم بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات دوريا سواء كانت فى المزارع أو قطاع الأهالى، وأسواق الطيور.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الهيئة تقوم بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض إنفلونزا الطيور والتي تهدف إلى السيطرة على المرض، وذلك من خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم فى جميـــع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور والمزارع.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أنه يتم تطبيق الأمان الحيوي بالمزارع، ومعاينة المزارع والمفرخات ومصانع الأعلاف وأعداد شهادات الأمان الحيوي تمهيدا لاستصدار ترخيص تشغيل لها، وإعداد ومتابعة وتنفيذ المنشورات الدورية التى تصدرها الهيئة لشرح إجراءات مكافحة المرض، تنفيذ برامج المنشأت والمناطق المعزولة عن شركات ومزارع الدواجن، ومعاينات المزارع كمحجـر بيطري مؤقت حسب طلب الشركات المستوردة لاستقبال كتاكيت مستوردة عمر يوم واحد ومتابعة الطيور وتحصينها تحت إشراف الهيئة.

وأوضح التقرير، أنه يتم متابعة المزارع والحضانات فى نطاق الوحدات البيطرية وعمل اختبار فحص ما قبل البيع لإصدار تصاريــح البيع والنقل، عمل دورات تدريبية لأصحاب المزارع لزيادة الوعي والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الأمان الحيوي لمنع انتشار الأمراض بين المزارع، ويتم تنفيذ خطة التحصين الموجه بنطاق التحصين حول البؤرة وتحصين الحضانات، تحصين الحضانات على مستوى الجمهورية بجرعتين ( جرعة أولية ،و جرعة منشطة ) قبل تسويقها.

وتحصين الطيور المنزلية والحضانات حول البؤرة المكتشفة فى نطاق 9 كم، متابعة ومراقبة عملية التحصين التى تقوم بها المديريات، وخفض الحمل الفيروسي من خلال تعاون الطب البيطري والمحليات والبيئة يتم تنفيذ خطة خفض الحمل الفيروسي من خلال تطهير الأسواق والرياشات والمنازل وعقد ندوات إرشادية على مستوى جميع المديريات.