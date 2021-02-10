شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنهى استيراد 110 الف طن تقاوى بطاطس ورفض 3000 طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن ادراة الحجر الزراعى، انتهت من استيراد 110 آلاف طن تقاوى بطاطس وتم رفض منها 3000 طن لعدم مطابقتها المواصفات الحجرية حفاظا على الثروة الزراعية المصرية، حيث يتم الاستيراد، وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية، مضيفا أن هناك إجراءات مشددة من قبل إدارة الحجر سواء من خلال فحص الشحنات والإجراءات الرقابية المشددة للتأكد من مطابقة جميع الشحنات المستوردة.

وأضاف "العطار"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الطلبات التى كانت مقدمة لاستيراد تقاوى البطاطس بلغت 180 الف طن ولكن اكتفينا بـ110 الف طن ، مشير الى أن جميع الشحنات المستوردة لتقاوى البطاطس، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى أواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى، ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبي.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ومشروع حصر ومكافحة العفن البنى للبطاطس ، وضعت خطة استباقية من خلال تشديد الفحص والإجراءات الرقابية للشحنات المستوردة من تقاوى البطاطس لزراعات الموسم الجديد ، وجميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.