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الرئيس السيسى يهنىء محمد المنفى لاختياره رئيساً جديداً للمجلس الرئاسى الليبى

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفى، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسى الليبى.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه التهنئة  لـ"محمد المنفي"، بمناسبة اختياره رئيساً جديداً للمجلس الرئاسي الليبي، من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، كممثلين عن الشعب الليبي، متمنيا له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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