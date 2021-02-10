شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنىء محمد المنفى لاختياره رئيساً جديداً للمجلس الرئاسى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفى، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسى الليبى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه التهنئة لـ"محمد المنفي"، بمناسبة اختياره رئيساً جديداً للمجلس الرئاسي الليبي، من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، كممثلين عن الشعب الليبي، متمنيا له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.