شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: اجتماع مرتقب للجنة إدارة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ"الخليج 365"، أن اللجنة العليا ستعقد اجتماعا مرتقبا لها خلال أيام، لإعلان السيناريوهات المقترحة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني، وترتيبات امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستستعرض تقرير وزيرى التعليم العالى والتربية والتعليم بشأن مقترحاتهم، وسيناريوهات استكمال الفصل الدراسى الثانى.

كما سيتناول الاجتماع، الاستعدادات والإجراءات التى سيتم اتباعها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.