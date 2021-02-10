شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. استقرار الأحوال الجوية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021 وغدا الخميس 11 فبراير.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه اليوم وغدا، يسود الاستقرار الأحوال الجوية مع استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة ليكون الطقس دافئ شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، بارد على جنوب الصعيد.